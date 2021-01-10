مصر… خالد الجندي يصف منتقديه بـ"السفهاء"

علق خالد الجندي، الداعية الإسلامي المصري، على ما تعرض له من انتقادات إثر ظهوره بملابس "كاجوال" قبل إحدى حلقات البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه.

ذكر ذلك موقع "مصراوي" اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الجندي يقدم برنامج تلفزيوني بعنوان "لعلهم يفقهون" ويذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية.

ولفت الموقع المصري إلى أن عددا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا صورة خالد الجندي بصورة أثارت ردود فعل متباينة ، مشيرا إلى قول الجندي: "لا يتكلم في هذه المسائل إلا السفهاء".

وتابع في تصريحات لموقع "مصراوي": "السفيه هو الذي ينظر إلى التفاهات ويترك المهمات ولا يناقشني في أني قرأت ربع مليون مجلد، وهو الذي يتحدث عن الزي ويترك العقل"، مضيفا: "يناقش الشكل ولا يتعرض للمضمون، ويصادر حرية الآخر في ملبسه طالما لا يخل بالشرع".

وقال خالد الجندي: "كان من الأولى بهؤلاء أن يلتزموا بأوامر الله تبارك وتعالى"، مضيفا: "أنا دائم التنويع في ملابسي، ولا أرتدي الزي الأزهري بشكل مستمر".

وتابع: "سبب الضجة الآن، هي الفضيحة التي فضح هؤلاء أنفسهم بها، بعدما فشلت دعوتهم لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ويريدون التغطية على فشلهم الذريع الذي تورطوا فيه"، مضيفا: "نحن الآن أمام قضية تنمر بامتياز، والتنمر مرفوض ولابد من محاربته".

ولفت الموقع إلى أن صفحة الشيخ خالد الجندي على "فيسبوك" نشرت، أمس السبت" صورة للداعية الإسلامي بـ"قميص وبنطلون وقبعة"، قبيل انطلاق حلقة برنامجه.