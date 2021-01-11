مصر... قرار عاجل بشأن علي حميدة صاحب أغنية "لولاكي" بعد تدهور حالته الصحية... صور

أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، توجيها عاجلا بعلاج المطرب، علي حميدة، على نفقة الدولة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وبحسب بيان رسمي للوزارة، فإنه جاري نقل حميدة إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وسيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبي مكون من استشاريين من مختلف التخصصات لبدء علاجه اللازم، بحسب ما صرح به مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد.

وزيرة الصحة تستجيب للفنان #علي_حميدة.. وتوجه بعلاجه بمعهد ناصر على نفقة الدولة



صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وجهت بعلاج الفنان، بعد مناشدته أمس، للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية. pic.twitter.com/vDXUlamnxI — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 11, 2021

ويأتي هذا بعدما شكا علي حميدة، أمس الأحد، في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، ومن تقديم الإعلامي المصري، عمرو أديب، من عدم قدرته على العلاج لسوء أحواله المالية.

وأوضح حميدة باكيا للبرنامج أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى إنسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه، وحالته خطرة، ويتواجد حاليا في مستشفى مطروح العام.

وحقق علي حميدة شهرة كبيرة في العالم العربي من أدائه أغنية "لولاكي" من ألحان الفنان حميد الشاعري، والتي طرحت في ثمانينيات القرن الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، ثم اختفى بعدها لفترة طويلة حتى عاد للظهور بين عامي 2000 و2009، وقدم أغنية تتر مسلسل "نسمة ونصيب".