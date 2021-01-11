"إتش بي" تزيح الستار عن كمبيوتر محمول بقدرات شحن "استثنائية"

أزاحت شركة "HP" الأمريكية الستار أخيرا عن مجموعة من أجهزتها الجديدة خلال معرض "سي إي إس" المقام حاليا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ويعتبر أكبر معرض عالمي تكنولوجي.

وكان من بين مفاجآت "إتش بي" كمبيوتر محمول يحمل اسم "إنفي 14"، والذي من أقوى ميزاته هو قدرته الاستثنائية في الشحن، إذ تزعم الشركة أن اختراعها الجديد يمنحك ما يصل إلى 16.5 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة فقط، كما أن لديه خاصية "الشحن السريع" التي تشحن الجهاز من 0 إلى 50% من السعة في نحو 30 دقيقة فقط، بحسب موقع "إنغادجيت".

HP Envy 14 2021 challenges MacBook Pro M1 with killer display, 16-hour battery https://t.co/9BYGSEVisD pic.twitter.com/sbnppbIliZ — Tom's Guide (@tomsguide) January 11, 2021

ويمتلك كمبيوتر "إتش بي إنفي 14" مميزات أخرى، مثل شاشة عرض أكبر (14 بوصة) والتي تتيح مشاهدة أكبر بنسبة 11%، ومعالجات "إنتل كور" الجيل الـ11، وإنترنت اللاسلكي "واي فاي 6"، وقارئ بصمات الأصابع للحفاظ على الخصوصية، وكاميرا ويب بدقة 720 بيسكل، ومفتاح كتم صوت الميكروفون المخصص على لوحة المفاتيح.

HP Envy 14 hands-on at CES 2021: This could be the best sub-$1,000 laptop yet https://t.co/kCMmVW60Uj pic.twitter.com/2Y8yYHxa7f — Laptop Mag (@laptopmag) January 11, 2021

كما يحتوي الجهاز على أداة "AI Noise Removal" التي تتخلص من ضوضاء الخلفية أثناء إجراء المكالمات أو تسجيل الصوت، وذاكرة وصول عشوائي (رام) سعة 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين 256 غيغابايت.

من المفترض أن يصل أحدث إصدار من الكمبيوتر المحمول "إتش بي إنفي 14" في وقت لاحق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، والذي سيبدأ سعره من 999 دولارا أمريكيا.