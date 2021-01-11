"بلاك مامبا"... أغنية كورية تكسر حاجز الـ 100 مليون مشاهدة وتحقق رقما قياسيا على "يوتيوب"

سجلت أغنية "بلاك مامبا" التي تؤديها فرقة الفتيات الكورية "إيسبا" رقما قياسيا، وذلك بتجاوزها الـ 100 مليون مشاهدة منذ طرحها في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

واستمرت الفرقة في تحقيق إنجازات ملحوظة كفريق موسيقي جديد، بحسب شبكة "العربية نت" التي أوضحت أن الفيديو الموسيقي الذي تم إصداره في 17 نوفمبر 2020 تجاوز الـ 100 مليون مشاهدة في 51 يوما و12 ساعة، عندما تم رصد ذلك في 8 يناير.

ولفتت الشبكة إلى أنه الأسرع في أي ظهور لموسيقى البوب الكورية، مشيرة إلى أن الفيديو الموسيقي "بلاك ماما" تجاوز 21 مليون مشاهدة على يوتيوب في غضون 24 ساعة من إصداره، مسجلاً رقما قياسيا.

ولفتت الشبكة إلى أن الفيديو ارتفع سريعا إلى المركز الأول على مقاطع الفيديو الأكثر انتشارا على يوتيوب ومع أحدث 100 مليون مشاهدة، تواصل "إيسبا" عرض إنجازاتها في عامها الأول.

ونوهت الشبكة إلى قول فتيات فرقة إيسبا: "كنا سعداء للغاية لسماع أن مقطع الفيديو الموسيقي "بلاك مامبا" قد وصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة"، وأكدن أنهن في عام 2021 سيواصلن تقديم موسيقى رائعة وطاقة مشرقة.

وتقول الشبكة إن أغنية "بلاك مامبا" تعتمد على أصوات قوية ومزامنة مميزة للرقص، وتحكي كلماتها قصة مغامرات الفتيات وتجربتهن في عالم جديد، مشيرة إلى أنهن أصبحن مدركات لـ"بلاك مامبا" الذي يهدد بقية العالم.