للمرة الأولى منذ 50 عاما.. قرش يفتك برجل في نهر

في حادث هو الأول من نوعه منذ نحو نصف قرن، هاجمت سمكة قرش رجلا كان يسبح في نهر سوان بمدينة بيرث الأسترالية.

وقضمت السمكة فخذ الرجل، اليوم الخميس، في أول هجوم من هذا النوع في النهر منذ نحو 50 عاما، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ورجح مسؤولون أن الرجل تعرض لهجوم من سمكة من فصيلة القرش الثور طولها بين مترين وثلاثة أمتار وهو يسبح صباحا قبالة ساحل محمية بلاكوول ريتش في بيرث.

وقالت متحدثة باسم خدمة الإسعاف المحلية إن الرجل نُقل إلى مستشفى بيرث الملكي في حالة خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل في الخمسينيات من عمره، وحالته مستقرة الآن.

وتشتهر مدينة بيرث الواقعة في غربي أستراليا وسواحلها بانتشار أسماك القرش الأبيض الكبير، وشهدت عدة هجمات من هذه الأسماك.

وفي الأسابيع الماضية أغلقت السلطات بعض الشواطئ بسبب زيادة ظهور القروش في المنطقة.

وتندر هجمات القرش في نهر سوان الذي يصب في المحيط عند مدينة فريمنتل الساحلية جنوبي بيرث. وكان آخر هجوم من هذا النوع في المنطقة في 1969.