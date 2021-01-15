روسي يخطط العيش دون طعام أو شراب لمدة سنة لتحقيق الخلود

يخطط أحد محبي الرياضة العنيفة، الروسي أوليغ ريزانوف، أن يعيش من دون طعام أو شراب لمدة سنة بمساعدة الطاقة.

وقال ريزانوف: "نحن محاطون بالطاقة. وعادة ما نحصل على الطاقة من الطعام لكن هناك آليات تسمح لنا بامتصاص الطاقة دون وساطة الطعام"، بحسب ما نقلته صحيفة "مير" الروسية.

وقال الرجل إنه يعمل على تعديل وراثي للجسم من أجل الخوض في الاختبار الجديد. وأضاف: "تعلمت العمل مع العقل الباطني. ومهمتي هي تحقيق الشباب الدائم والقدرة على تجديد الخلايا بسرعة كبيرة، وبمعنى آخر بلوغ الحياة الأبدية".

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وعانى ريزانوف البالغ من العمر 22 عاما من الشلل، وبدأ بتجربة علاجات البرد عندما لم يستطع الأطباء من استعادة صحته بالكامل، فغطس في الماء المثلج ودفن نفسه عاريا في الثلج وقفز بالمظلة مرتديا السراويل فقط في الطقس البارد.

في وقت سابق، سبح الرياضي الروسي أليكسي مولتشانوف 180 مترا تحت الجليد، محطما رقم غينيس القياسي للسباحة في المياه الجليدية وهو يحبس أنفاسه.