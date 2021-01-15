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    وجبة سريعة

    هذا ما يحدث لجسمك عندما تكون من آكلي الوجبات السريعة يوميا

    © Photo / Pixabay
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    أمراض مزمنة تنذر بالوفاة مبكرا... هذه خلاصة ما يمكن أن يحدث لجسم الإنسان الذي اعتاد أن يأكل الوجبات السريعة بصفة يومية.

    فبحسب موقع "ايت زيس"، فإن من يأكل وجبة سريعة، يوميا، مثل سلاسل مطاعم شهيرة منتشرة عبر أنحاء العالم، يعرض صحته لمخاطر جمة، وربما يصاب بأمراض مزمنة تنذرُ بالوفاة المبكرة.

    وجبة سريعة
    © Photo / Pixabay
    خدعة بسيطة تخلصك من الرغبة في تناول الوجبات السريعة

    تحدث خبراء عن أن أبرز المخاطر التي يتعرض لها آكلي الوجبات السريعة يوميا، هو أنه يصبح معرضا بشدة للإصابة بداء السكري.

    والسبب بحسب خبراء في التغذية أن الجسم الذي يتناول وجبة سريعة غنية بالكربوهيدرات البسيطة، سرعان ما يفرز هرمون الأنسولين من أجل خفض مستوى السكر، وهو ما يؤدي إلى رفع الأنسولين نفسه.

    ويستطيع جسم الإنسان أن يتعامل مع هذا الارتفاع المفاجئ للأنسولين بين الفترة والأخرى، لكن تكراره بشكل يومي يسبٍب مقاومة الأنسولين والنوع الثاني من السكري.

    يشار إلى أن النوع الثاني من السكري ربما يعتبره البعض غير خطير، لكنه وبحسب إحصاءات عالمية يشكل سابع أسباب الوفاة في الولايات المتحدة مثلا، وبالتالي، لا مجال للاستهانة به.

    أيضا فإن الوجبات السريعة تؤثر وبشكل مباشر على القلب عن طريق الدهون المشبعة بها.

    وهذا يعني أن تناول وجبة واحدة يوميا يمثل الحد الأقصى من الدهون المسموح بها، وربما تجاوزه، في حين أنه يصبح من المؤكد أن يأكل الإنسان في يومه على الأقل مرتين بجانب هذه الوجبة.

    وبما أن الوجبات السريعة تقدم عادة إلى جانب البطاطس المقلية، فإن الجسم يتلقى نسبة كبيرة من الدهون المتحولة التي تسبب أمراضا مثل الكولسترول.

    أيضا تؤثر الوجبات السريعة على زيادة الوزن، وبالتالي هي أحد العوامل الأساسية في تفشي مرض السمنة، وذلك عن طريق تجاوز آكلها عدد السعرات الحرارية، والتي تصل في وجبة واحدة حاجز الألف، في حين أن جسم الإنسان البالغ يحتاج عادة بين ألفين و2500 سعرة حرارية خلال اليوم بأكمله.

    وتعمل الوجبات السريعة أيضا على تراكم الدهون في منطقة البطن على وجه التحديد، وذلك بسبب كمية الكربوهيدرات بكثرة، بينما يتطلب التخلص من هذا العبء جهدا شاقا.

    وبعيدا عن السمنة والقلب ومرض السكري، فإن اشتمال الوجبات السريعة على عنصر "الصوديوم" هو أحد العوامل الأساسية التي تعمل على زيادة ارتفاع ضغط الدم لدى آكليها يوميا.

    وفوق كل ذلك وبعيدا عما يحدث للجسد عضويا، فإن تناول الوجبات السريعة بانتظام يومي وما تشتمل عليه من مادة الفثالات الكيميائية الموجودة في أطعمة مثل البرغر، يؤدي بشكل كبير إلى التأثير على الخصوبة!

    أيضا فإن الانتظام على أكل تلك الوجبات يؤدي إلى الشعور الدائم بالخمول، تقول ماريسا مور، ماجستير في إدارة الأعمال ، RDN ، LD: "غالبًا ما تجعلك هذه الوجبات تشعر بالشبع والخمول".

    كذلك فإن البشرة تتأثر بتلك الوجبات، حيث تقول إيمي شابيرو، من مؤسسة ريال موتريشن: "لا ، إنها ليست الشوكولاتة أو المكونات المقلية". "يمكن إلقاء اللوم على السكريات البسيطة والدقيق الأبيض والكربوهيدرات الفارغة مثل البطاطس المقلية، وهي موجودة بكثرة في الوجبات السريعة".

    أيضا من مضارها على الجسد هو أنها تسبب الإمساك، لأنه من المعلوم أن الألياف الغذائية تلعب دورًا مهيمنًا في الجهاز الهضمي، حيث تساعد في الحفاظ على عمله بشكل صحيح لأنها تساعد في إزاحة الفضلات خارج الجسم، يقول وايت مو خبير التغذية العالمي: "لسوء الحظ ، لا تحتوي معظم الأطعمة السريعة على محتويات عالية من الألياف الغذائية".

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    أمراض القلب, السكر, أمراض, طعام, وجبات سريعة
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