عادل إمام يكشف المترصدين له وسبب خوفه من السوشيال ميديا والموبايلات... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر للفنان المصري عادل إمام، كشف فيه سبب خوفه من السوشيال ميديا والموبايلات، مؤكدا أن الفنانَين صلاح السعدني وسعيد صالح، رفيقَي السلاح.

وقال عادل إمام، من لقاء له قبل سنوات مع الإعلامية هالة سرحان، إن "الأجيال الحالية لا يهتمون بالمسرح بقدر اهتمامهم بالهواتف الذكية"، مؤكدا أنه "يعاني بسبب عدم تمتعه بالخصوصية في الأماكن العامة، وأحيانا يترصدونه وهو في سيارته، حيث يجد أحدهم يقتحم مساحته الشخصية ويمد يده ليلتقط بالهاتف صورة معه".

وأشار إلى أنه "كان موجودا في لندن حين لمح الممثل داستين هوفمان مسترخياً عند حمّام السباحة، ويرفض مصافحة أحد المعجبين"، مبرراً ذلك بأنه "يمضي وقته الخاص ولا يرغب في أن يزعجه أحد".

وأضاف عادل إمام، أنه "أحياناً يتعب من كثرة طلبات المعجبين، ويستغرب من تطورات التكنولوجيا التي تجعل البعض يعدل الصور ويركب وجوه الأشخاص للحصول على صور مخلة، ليمازح الجمهور قائلاً إنه يخشى أن يرى نفسه في واحدة من تلك الصور".

وأكد "الزعيم"، أن "الفنانين أصبحوا يمثلون قيمة مهمة لدى الجمهور العربي، مثل الزعماء في فترات سابقة"، مستشهداً بزيارته إلى المغرب حين حاول البعض لمسه للتأكد من أنه إنسان مثلهم.