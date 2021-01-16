محمد منير يثير ضجة بعد حذف "يوتيوب" أحدث أغنياته... وتضارب حول أسباب المنع

فوجئ محبو ومعجبو الفنان المصري، محمد منير، بحذف أحدث أغنياته من على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وتضاربت الأسباب التي أدت إلى حذف "يوتيوب" للأغنية، ما بين مطالبة شركة "صوت الدلتا" بملكية حقوق الطبع والنشر، وكذلك لعدم حصول منير على التصاريح الخاصة بالأغنية التي طرحت لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، وأداها الفنان النوبي الراحل، بحر أبو جريشة.

كما أشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن "يوتيوب" حذف أغنية "فينك يا حبيبي" أيضا بعد أن قامت شركة "قنوات" بتسويق الأغنية بصوت محمد منير إلى شركة "اتصالات" من أجل استعمالها بشكل دعائي، ودون العودة إلى المالك الأصلي لحقوق الأغنية شركة "صوت الدلتا"، الأمر الذي جعل الأخيرة تلجأ إلى إدارة "يوتيوب" وتقديم كل ما يثبت ملكيتها الكاملة للأغنية.

ولكن أكد الموزع الموسيقي، أمير محروس أن "يوتيوب" حذف أغنية "فينك يا حبيبي" لمحمد منير لسبب تقني، يتمثل في أن بصمة اللحن الخاصة بالأغنية واحدة، الأمر الذي تسبب في حذف العمل من قبل إدارة "يوتيوب" لحين إثبات العكس، بحسب برنامج "إي تي بالعربي".

وأوضح محروس أنه "تم الحصول على تصريح لإعادة توزيع الأغنية، كما تم دفع الرسوم من خلال جمعية المؤلفين والملحنين مقابل الحصول على تصريح بتنفيذها".

كما لفت إلى أنه "تم التواصل مع جمعية المؤلفين والملحنين التي تعمل على إنهاء الأمر بشكل سريع وتقديم ما يثبت حصولنا على كل التصاريح الخاصة باستخدام الأغنية وإعادة توزيعها وغنائها بصوت مطرب آخر"، بحسب قوله.

ووفقا لـصحيفة "الشروق" المصرية، فقد تعرض محمد منير للهجوم من بعض الفنانيين عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لكونه مطرب شهير وتعدى على حقوق الغير.

وكان محمد منير طرح أغنيته "فينك يا حبيبي" على "يوتيوب" يوم الثلاثاء الماضي، وهي كلمات وألحان الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين وتوزيع موسيقي لأمير محروس.

وكان محمد منير طرح مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية "باب الجمال"، ويضم 5 أغنيات فقط، هي "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي عمرو إسماعيل، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز وتوزيع موسيقي رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع موسيقي رومان بونكا.

يشار إلى أن محمد منير تعرض لوعكة صحية الشهر الماضي استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، وتم نقله إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة، لكنه تعافى منها وطمأن معجبيه أنه بصحة جيدة.

يشار إلى أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد منير حملت عنوان "الناس في بلادي"، وذلك عبر حسابه قناته في موقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.