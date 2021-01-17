فيديو لماجد المهندس مع إحدى معجباته في دبي يثير تفاعلا واسعا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للفنان العراقي، ماجد المهندس، مع إحدى معجباته من الحفل الغنائي الذي أحياه مؤخرا في مركز دبي التجاري العالمي.

ويرصد الفيديو المعجبة وهي تقف وترقص بين الجمهور ترفع يدها لعمل شكل قلب في إشارة على حبها لـماجد المهندس، فما كان منه إلا أن رد عليها بنفس الطريقة، كما أرسل قبلة لها على الهواء.

وقوبل المشهد بإعجاب مرتادو "السوشيال ميديا" وتداولوه بشكل واسع، حتى أن البعض منهم حسد المعجبة على رد ماجد المهندس عليها بهذه الطريقة الرومانسية.

معجبة تغازل ماجد المهندس بحفل في دبي pic.twitter.com/BFYiFzWnJg — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 16, 2021

وتمكن البعض من المغردين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي من الكشف عن هوية المعجبية، وتدعى هديل، وهي من عشاق ماجد المهندس.

وبعد تداول فيدو تغزلها في المهندس عبرت عن صدمتها وقالت: "أنا انفضحت".

اووووويه انا انفضحت 🙈🙈🙈😂😂😂 — Hadeel (@hadola_90) January 16, 2021

والتقت مقدمة البرامج اللبنانية، أنابيلا هلال، ماجد المهندس على هامش الحفل، وشاركت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي فيديو يجمعها به وكتبت: "بشوق وحماس الليلة أقدم البرنس".

View this post on Instagram A post shared by Annabella Hilal (@annabellahilal)

​يشار إلى أن الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، شاركت ماجد المهندس في حفل مركز التجارة العالمي في دبي، والذي حمل لافتة "كامل العدد".

وكان ماجد المهندس أحيا حفل رأس السنة في إمارة رأس الخيمة الإماراتية.