دراسة أمريكية تكشف عمر الكون وسرعة توسعه

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في الولايات المتحدة أن عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة.

ذكرت إذاعة "مونت كارلو"، اليوم الاثنين، أن الباحثين القائمين على الدراسة توصلوا إلى هذه النتيجة باستخدام بيانات من تلسكوب أتاكاما لعلم الكونيات في تشيلي.

ويعد تحديد العمر الدقيق للكون عاملا هاما للعلماء الذين يحاولون فهم تطور الكون وسرعة توسعه.

وبحسب موقع "أكسيوز" فإن نتائج الدراسة نشرت ضمن بحث تفصيلي في مجلة علم الكونيات والفيزياء الفلكية.

ومن خلال تحديد عمر الكون تمكن الباحثون العاملون في جامعة كورنيل الأمريكية من تقدير مدى سرعة توسع الكون، وهو ما يعرف باسم "ثابت هابل".

ووفقا لنتائج الدراسة الأمريكية فإن سرعة توسع الكون تبلغ 42 ميلا في الثانية لكل ميجا فرسخ.

يذكر أن التوصل إلى عمر الكون ظل مسألة أثارت اهتمام الباحثين، ولكن الحسابات لم تبدأ بشكل جدي حتى الخمسينيات من القرن الماضي، حينما حدد علماء الفيزياء الفلكية لأول مرة قيمة دقيقة نسبا لثابت هابل.