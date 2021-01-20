حقيقة اعتداء بعض الشبان على محمد رمضان في الشارع

كشف مصدر مقرب من الفنان المصري محمد رمضان، ما تردّد خلال الساعات الماضية حول تعرض الأخير للاعتداء بالسب والضرب على يد مجموعة من الشبان في الشارع، خلال توجهه لتصوير مشاهد مسلسل "موسى" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

ونفى المصدر، في تصريح خاص مع قناة "صدى البلد"، هذه الأنباء، موضحا أن "محمد رمضان، يستكمل التصوير في قرية بعد دهشور، ويتعامل بشكل يومي مع معجبيه ومحبيه دون حدوث أي شيء"، لافتًا إلى أن الفنان يتواصل مع جمهوره بشكل مباشر ودون الاستعانة بالحراس الشخصيين لمنع أي محب من التواصل معه.

ومن المقرر عرض مسلسل "موسى" في شهر رمضان، ويشهد على أول لقاء فني يجمع محمد رمضان والفنانة المصرية سمية الخشاب، بالإضافة إلى مجوعة آخرى من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.