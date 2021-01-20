أين صنعت اللعبة الأكثر مبيعا على الإطلاق؟

كشفت وسائل إعلام أجنبية عن مكان صناعة لعبة الفيديو (ماين كرافت Minecraft)، الأكثر مبيعا على الإطلاق.

وقالت إن "لعبة ماين كرافت الأكثر مبيعا على الإطلاق صنعت في السويد"، مؤكدة أنه "بيع من هذه اللعبة أكثر من 200 مليون نسخة عالميا ويلعبها أكثر من 126 مليون مستخدم نشط شهريا".

وأضافت أن "لعبة Minecraft صنعت بواسطة شركة مويانج Mojang السويدية الأصل، وأطلقت أول نسخها للعالم عام 2009، واشتهرت اللعبة بإعطاء مساحة استكشاف للاعبيها والقدرة على البناء واللعب الجماعي وغيره".