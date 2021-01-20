إن كنت من محبي العزلة والطبيعة... إليك وظيفة الأحلام في هذه الجزيرة

أعلنت جزيرة "غريت بلاسكت" في إيرلندا، عن توظيف شخصين للعيش فيها وإدارة مقهى ومنازل ريفية خاصة بالسياح، لمدة ستة أشهر.

تعتبر هذه الوظيفة بمثابة حلم لكل شخص يعشق الطبيعة والإنفراد بذاته وسط أجواء ساحرة ممزوجة بالمغامرة والعودة إلى الحياة الخالية من الإنترنت والكهرباء، مدة ستة أشهر؛ وفقا لصحيفة "إنسايدر" البريطانية.

وتمت مشاركة عرض التوظيف على الحساب الرسمي "تويتر" الخاص بالجزيرة، الأسبوع الماضي، ونصحت المتقدمين على الوظيفة بقراءة الأسئلة الشائعة قبل التقديم.

** Job Application ** The form for the Island Caretaker position is now live on our website. A little different this year, we created a Frequently Asked Question page followed by an application form. Make sure you read all the questions and tick the check box to proceed. pic.twitter.com/dZLsENDwEo — Great Blasket Island (@gbisland) January 15, 2021

​كما أعلنت أنه سيتم تحديد عدد المتقدمين بسبب القدر الهائل من الاهتمام من مشاركة العام الماضي، حيث تلقت أكثر من 42 ألف طلب من جميع أنحاء العالم، وفقا لصحيفة "آيرش تايمز" الإيرلندية.

وقد شارك الثنائيان آني بيرني وإيوين بويل، من دبلن، تجربتهما في الحصول على هذه الوظيفة العام الماضي.

وقالا: إنهما "كانا محظوظان أنه تم اختيارهما كمسؤولين عن رعاية الجزيرة في العام الماضي، بالرغم من أنهما لم يتمكنا من الذهاب حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي، بسبب القيود التي فرضت بسبب جائحة "كورونا".

وقال بيرني في حديثه لصحيفة "إنسايدر": "أود أن أقول إننا فكرنا في الأمر لمدة عشر أو خمس عشرة ثانية قبل أن نقول، نعم ، سنفعل ذلك!". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Great Blasket Island (@greatblasketisland)