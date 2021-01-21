ريهام عبد الغفور تظهر برفقة زوجها لأول مرة في برنامج تليفزيوني... صور

تحل الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، وزوجها الذي يظهر لأول مرة، ضيفين يوم غد الجمعه في برنامج إعلامي.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، نجحت في كسر طوق السرية المفروض على زوج النجمة ريهام عبد الغفور، حيث سيظهران معا للمرة الأولى غدا الجمعة في حلقة خاصة من برنامج "لايف من الدوبلكس".

يذكر أن ريهام عبد الغفور عرض لها مؤخرا حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" وحققت نجاحا كبيرا. وتشارك ريهام عبد الغفور في رمضان 2021 في مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وأحمد خالد صالح ومحمود البزاوي وسامي مغاوري.