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    شركة تسلا للسيارات الكهربائية

    بعد أيام من بدء عمله... "تسلا" تتهم مهندسا بسرقة برامج مهمة من الشركة

    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    رفعت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية "تسلا" دعوى قضائية ضد أحد مهندسيها، والتي تتهمه فيها بسرقة أحد برامجها المهمة.

    وتزعم "تسلا" في دعواها القضائية أن المهندس، أليكس خاتيلوف، سرق برنامجها "وارب درايف" الذي يستخدم في أنظمة الشراء وغيرها الأنظمة الأخرى في غضون 3 أيام من بدء عملi في الشركة بأواخر الشهر الماضي، بحسب موقع "إليكتريك".

    سيارة تسلا التي تعمل على الطاقة الكهربائية
    Tesla Motors
    فيديو يكشف إنجازا كبيرا لسيارات "تسلا" ذاتية القيادة
    وبحسب ما ورد، فقد نسخ خاتيلوف آلاف من ملفات البرامج النصية المتعلقة بـ"وارب درايف" ونقلها إلى حساب "دروب بوكس" الشخصي الخاص به.

    كما اتهمت الشركة خاتيلوف بمحاولة التستر على أفعاله، وبحسب ما ورد، فقد كذب بشأن نقل المستندات الشخصية فقط عندما استجوبه المحققون، وادعى أنه "نسي" الملفات عندما منح المحققين حق الوصول إلى حساب "دروب بوكس" الخاص به.

    وقالت "تسلا" إن المهندس حاول حذف تطبيق "دروب بوكس" وملفات أخرى في بداية مقابلة المحققين معه.

    ولم تذكر "تسلا" ما إذا كانت تعتقد أن المهندس اليكس خاتيلوف نسق مع الآخرين بشأن سرقة البرامج الهامة، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أنها "لم تكشف" جميع تصرفاته، وأنه ربما لا يزال يشارك ملفاتها، خاصة وأنه اضطر للعمل عن بُعد بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد، مما جعل من الصعب التحقق من حذف الملفات.

    وكانت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" وفرت حماية عالية لتقنيتها في الماضي، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد شركتا "ريفيان" و"زووكس" بزعم توظيفهما لأشخاص لكي يحضروا لهما أسرار "تسلا"، هذا علاوة على مقاضاة أشخاص مثل مارتن تريب، الذي وصفه رئيس "تسلا"، إيلون ماسك، بـ"المخرب".

    وفي حالة أن تأكدت الاتهامات الموجهة للمهندس أليكس خاتيلوف، فإنه من المرجح أن تزيد من مخاوف "تسلا" بشأن سرقة أسرارها التجارية.

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