أحمد آدم في فيديو نادر... عصر عادل إمام انتهى وهنيدي يخطف الأفكار

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديم يعود لبداية الألفية الثالثة، تحدث فيه الفنان أحمد آدم على أزماته مع النجوم.

وقال أحمد آدم، في حلقة من برنامج "كلام على ورق" الذي قدمه الإعلامي محمود سعد عبر شاشة "دريم"، "انتهى عصر عادل إمام من حيث إنتاج عدد أفلام كبير، فكان يطرح في دور السينما للنجم الواحد 5 أعمال مثلا، فإن نجح 2 مثلا فهذا نجاح كبير، الآن لم يعد هذا متاحا، ولم أقصد أبدا أن عصره انتهى من حيث المنافسة".

وتابع: "محمد هنيدي خطف إحدى أفكاري على أفيش فيلمي مع المصور عادل مبارز".

يذكر أن أحمد آدم يعرض له حاليا في دور السينما فيلم "صابر وراضي" تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد، وبطولة رزان مغربي ومحسن محيي الدين وسلوى عثمان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.