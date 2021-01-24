شاعر غنائي يتحدث لأول مرة عن "الصحة العقلية والنفسية" للفنان عمرو دياب

تحدث الشاعر الغنائي المصري، تامر حسين، لأول مرة عن الصحة العقلية والنفسية للفنان عمرو دياب من واقع تعاونه معه في العديد من المواقف والأعمال الغنائية.

ووصف حسين عمرو دياب في منشور له على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أمس السبت، بأنه "سوي نفسيا"، ووائق دائما في نفسه.

وأشاد تامر حسين بتصرف عمرو دياب معه والملحن عزيز الشافعي، في الحفل الغنائي الذي أحياه الجمعة في إمارة دبي الخليجية، عندما قدم لهما التحية أمام الجمهور الحاضر.

وقال في منشوره: "لماذا عمرو دياب في حتة تانية وتالتة عندي على الأقل بأخلاقه قبل فنه، وأبسط الأمثلة حفل أمس عندما قدمنا وقدم لنا التحية أنا وعزيز الشافعي كعادته وبذوقه المعروف".

من قلب الحدث مع حبيبى الفنان عمرو دياب ❤️شكراً على حُسن الإستقبال ابو الذوق كله والاحترام @amrdiab pic.twitter.com/dlVqGe673S — Tamer hussien (@tamerhussein) January 22, 2021

وروى تامر حسين لافتة إنسانية من عمرو دياب هي: "عندما تعاونت معه في أغنية "اتعلموا" وشاهدني خلف المسرح ناداني مرة أخرى لكي يخبر الجمهور أنني من لحنت هذه الأغنية، وأعطاني الميكروفون مرة ثانية بعدما غنيت أغنية "قدام مرايتها"، وذلك لكي أغني مقطع من أغنية "يتعلموا" وظل يصفق لي، ويكفي فرحته التي كانت ظاهرة في عينيه بفريق عمله".

وعلق تامر حسين على الموقف قائلا: "ما يفعله عمرو دياب حقيقي قليل ونادر جدا، ويتطلب فنان سوي نفسيا وواثق من نفسه، قد تكون هذه التفاصيل التي رويتها بسيطة، لكن لها ألف معنى عند أي صانع عندما يشعر بمنتهى التقدير، وأنه مهم بالنسبة للمطرب الذي بعمل معه نفسيا وأدبيا ومعنويا".

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا في استاد دبي الدولي، والذي شهد مفاجأة هي صعود أبنائه عبد الله وكنزي على المسرح واحتضنهما.