نانسي عجرم تسترجع ذكرياتها بصور لافتة

استرجعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ذكرياتها بنشر مجموعة صور لها، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"إنستغرام".

وظهرت الفنانة اللبنانية في الصور بإطلالة لافتة مرتديةً جاكيت ذات تصميم فريد باللون الزهري، تاركةً شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة ناعمة ووضعت ماكياجا ناعما ما زاد إطلالتها عفوية.

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ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين عبروا عن حبهم الكبير لها وإعجابهم بإطلالتها.