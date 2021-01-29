غوغل تطرح قريبا تطبيقات للقمار في 15 دولة

وستوفر شركة "غوغل" التطبيقات في هذه الدول اعتبارا من الأول من شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك بخلاف المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا والبرازيل، وذلك بعد أن قامت "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" بتحديث سياسات برنامجها، لكي تسمح للتطبيقات التي "تمكّن المقامرة عبر الإنترنت أو تسهلها"، بحسب موقع "إنغادجيت".

والبلدان الجديدة التي يشملها التغيير الجديد هي: أستراليا وبلجيكا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج ورومانيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة.

لكن تفرض "غوغل" مجموعة صارمة من المتطلبات على المطورين الذين يرغبون في نشر تطبيقاتهم للقمار عبر متجرها "غوغل بلاي"، ومنها أنه يجب أن يكونوا "شركة تشغيل حكومية معتمدة"، كما أنه يجب أن يكون لديهم "ترخيص تشغيل صالح في البلد المحدد لنوع منتج المقامرة عبر الإنترنت الذي يرغبون في تقديمه".

وتشترط "غوغل" أيضا على مطوري ألعاب القمار عبر الإنترنت أن تندرج تطبيقاتهم ضمن إحدى هذه الفئات أيضا: ألعاب الكازينو على الإنترنت واليانصيب والمراهنات الرياضية ورياضات الفانتازيا اليومية.

كما يجب على المطورين تطبيق إجراءات وقائية لإبقاء المستخدمين الذين هم دون السن القانونية خارج تطبيقاتهم، وكذلك أن يمنعوا البلدان أو المناطق التي لا يغطيها ترخيصهم من الوصول إلى تطبيقاتهم، كما يجب أيضا أن تكون تلك التطبيقات مجانية للتنزيل.