صدمة رجل عثر على كنز من العملات الذهبية

تعرض رجل في ألمانيا إلى صدمة بعدما أصدرت إحدى المحاكم هناك عدم حصوله على مكافأة بعد عثوره على عملات ذهبية يفوق سعرها نصف مليون دولار أمريكي.
وكان الرجل وهو موظف بإحدى شركات تنسيق الحدائق عثر أثناء عمله في مقبرة بدينكلاج في شمال غرب ألمانيا على حاويات بلاستيكية تحتوي على ذهب ومال في عام 2016، وسارع بإبلاغ الشرطة بها، بحسب قناة "دويتشه فيله" الألمانية.
ثم في اليوم التالي، عثر الرجل مع آخرين على المزيد من الحاويات البلاستيكية في المساحات الخضراء التي تم تطهيرها بالفعل ونقلها إلى أراضي شركة تنسيق الحدائق، ليكتشفوا أن قيمة ما عثروا عليه من ذهب ونقود تقدر قيمته بـ606600 دولار، فيما حملت بعض العملات ختم عام 2016، مما يشير إلى أنها دفنت مؤخرا.
بعد ذلك، قرر موظف تنسيق الحدائق في النهاية رفع دعوى قضائية ضد المدينة، وقال إنه يعتبر الآن المالك الشرعي للذهب والمال، وذلك لأن المالك السابق فشل في المطالبة بهما خلال الأشهر الستة التي أعقبت اكتشافه لها، كما تقدم العامل بطلب للحصول على مساعدة مالية في دعواه القضائية.
لكن رفضت المحكمة، أمس الجمعة، التماس الرجل الخاص بحصوله على المساعدة المالية، كما قضت بعدم حصوله على مكافأة نظير اكتشافه، وذلك لأنها اعتبرت أن العملات الذهبية تم إخفاؤها عمدا، ولذلك لا ينطبق عليها قانون فقدان الممتلكات.
ويسمح القانون الألماني لمن يجد "كنزا" بالاحتفاظ بنصفه، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الحاويات البلاستيكية التي دفنت مؤخرا ليست "كنزا مفقودا" من الناحية القانونية.
وقالت المحكمة: "بما أن هذا ليس شيئا ضائعا وجده الرجل، فلا يحق له أيضا الحصول على مكافأة".
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