ميمي جمال تعلن اعتزالها وتوضح حقيقة تصريحاتها المثيرة عن بناتها

أعلنت الفنانة المصرية، ميمي جمال، اعتزالها الفن نهائيا وتراجعها عن قرارها السابق، مشيرة إلى أنها "ومنذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت نحو سنة ونصف في تلك الحالة".

وقالت، ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "TEN"، "إحنا متجوزين بقالنا 40 سنة عشرة عمر ووقتها قررت اعتزال العمل والبقاء في المنزل بسبب تلك الحالة"، مضيفة أنه وبعد عام ونصف عرض عليها العمل في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي ووافقت على تجسيد دور والدة حلمي، وبعدها قررت الاعتزال.

ونفت الفنانة الكبيرة، ما أشيع حول علاقتها السيئة مع أبنائها، قائلة: "ببقي مبسوطة لما حد بيسأل وفي آخر مرة حد كلمني وقولتله أني من الناس اللي بتحب بيتها وبحب أقعد مع أولادي، وقررت أعمل كده وأروح أزور بناتي وأحفادي، وقولت أن كل بيت له نظامه".

الفنانة ميمي جمال تكشف كواليس اعتزالها الفن وتعلق: تأثرت نفسيًا بعد وفاة زوجي وابتعدت عن العمل الفني#المساء_مع_قصواء#TeNTV pic.twitter.com/DaLe54Kbhs — TeN TV (@TeNTVEG) January 30, 2021

وأضافت ميمي جمال، أنه تم تحريف كلامها وتفاجأت بأن ابنتها نور أكدت لها بأن هناك كلاما منتشرا على فيسبوك بأن الفنانة ميمي جمال تعاني من الوحدة، مشيرة إلى أنها نفت ذلك لابنتها تماماً كما أنها لا تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.