بوزن 2 غرام وبقيمة 24 مليون دولار... مغني راب ينوي زراعة ماسة في جبهته.. صور

أظهر مغني الراب الأمريكي سيمير وودز، المعروف باسم مستعار ليل أوزي فيرت، الماسة التي اشتراها، بهدف زراعتها في جبهته.

وكتب أوزي فيرت: "هذا الحجر مكلف للغاية لدرجة أنني أدفع ثمنه منذ عام 2017. لأول مرة رأيت الماس الوردي الطبيعي الحقيقي"، بحسب ما ذكر موقع "life".

​تبلغ تكلفة هذه الزخرفة 24 مليون دولار، ويزن الماس 2 غرام. كما أوضح أوزي فيرت، فهو يساوي أكثر من جميع ممتلكاته، بما في ذلك المنزل وسيارة بوجاتي.

وعندما سأله أحد المستخدمين عن سبب زراعة الماسة، قال مغني الراب إنهم سيضحكون عليه كثيرًا إذا فقدها.