في أحدث فيديو له... محمد رمضان يلقي "علم الاحتلال" على الأرض

وفي المقطع الذي نشرته سينرجي على حسابها على "انستغرام"، يظهر رمضان بشخصية صعيدي، يحمل السلاح ويقود مجموعة مسلحة، تقتحم منزل، ويلقي بالعلم البريطاني على الأرض، وهو ما يشير إلى أن جزءا من أحداث المسلسل تدور في الفترة التي خضعت فيها مصر إلى الاحتلال البريطاني.

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وكانت صحيفة "المصري اليوم" نقلت عن مصادر، إن مسلسل موسى تدور أحداثه في حقبة الخمسينات مرورا بالستينات حول رحلة صعود شخص يتوفي والده منذ الصغر ويتحمل مسؤولية أشقائه وهو من إحدى محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والنقل إلى القاهرة ويعمل في تصدير واستيراد بعض الاشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتدور الأحداث في إطار درامي.

ومن المقرر عرض مسلسل موسى في موسم رمضان المقبل، ويشهد على أول لقاء فني يجمع محمد رمضان والفنانة المصرية سمية الخشاب.

ويشاركهما كوكبة كبيرة من نجوم التمثيل في مصر، بينهم هبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين.

والعمل الذي شهد أزمات كثيرة الفترة الماضية، بسبب أزمة التطبيع التي اتهم فيها محمد رمضان، من تأليف ناصر عبد الرحمن، والإخراج لمحمد سلامة.