طريقة مدهشة لجني ثمار البرتقال في إسبانيا... فيديو

يعد البرتقال من الثمار اللذيذة التي يعشقها كثير من الناس خاصة عندما تكون طازجة لاحتوائها على كثير من العناصر الغذائية.

ويعد البرتقال من أهم مصادر فيتامين "سي" الذي يحتاجه جسم الإنسان خاصة في فصل الشتاء، كما أن له فوائد متنوعة منها خفض نسب الكوليسترول في الدم.

Annual orange tree shake in Valencia.. pic.twitter.com/rjGHV6y14c — 𝘚𝘭𝘢𝘳𝘵𝘪𝘣𝘢𝘳𝘵𝘧𝘢𝘴𝘵 (@crk5) January 31, 2021

ويعد برتقال فالنسيا من أجود أنواع البرتقال وينمو في منطقة البحر المتوسط، ومنها مدينة فالنسيا الإسبانية.

ويظهر مقطع فيديو متداول طريقة مبتكرة لجني ثمار البرتقال آليا عن طريق استخدام إحدى الآلات المجهزة بشراع دائري يتم لفه حول شجرة البرتقال ثم هزها لتتساقط الثمار داخل الشراع ويتم تجميعها في وقت قياسي.