بعد أزمة "واتساب"... الكشف عن تطبيق المراسلة "الأكثر تحميلا"

تصدر تطبيق شهير للمراسلة، الرسوم البيانية للتطبيقات الأكثر تنزيلا في يناير/ كانون الثاني، متفوقا على "تيك توك" و"سينغال" و"فيسبوك"، ومستفيدا من أزمة "واتسآب".

موسكو- سبوتنيك. وبحسب تقرير لمزود البيانات حول التطبيقات "سنسور تاور"، تم تنزيل تطبيق "تلغرام" 63 مليون مرة الشهر الماضي، بزيادة 3.8 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي. تم تنزيل التطبيق أكثر من غيره من قبل المستخدمين في الهند وإندونيسيا، بنسبة 24 و10 بالمائة على التوالي.

أصبح "تلغرام" ملاذا لملايين من مستخدمي تطبيقات المراسلة الفورية بعدما أعلنت شركة "واتسآب" عن سياسة جديدة من شأنها أن مشاركة البيانات مع الشركة الأم "فيسبوك".

بعد مجموعة من المخاوف التي أثارها المستخدمون عقب الإعلان، وبسبب سجل "فيسبوك" حول الخصوصية، أعلنت "واتسآب" تأجيل فرض السياسة الجديدة من فبراير/ شباط إلى مايو/ أيار.

يؤكد ممثلو التطبيق أن هناك سوء فهم ومعلومات خاطئة واسعة النطاق حول الآثار المترتبة على السياسة الجديدة. تُظهر بيانات "سنسور تاور" أن تنزيلات "تلغرام" و"سيغنال" تتضاعف في مطلع العام الجديد عندما تم الإعلان لأول مرة عن القواعد.

عامل آخر هو قيود وسائل التواصل الاجتماعي على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني، حيث أصبح "تلغرام" أحد الأماكن القليلة التي لا يزال ترامب يحظى فيها بمساحة للتعبير.

بعد زيادة شعبية التطبيق، رفع التحالف من أجل شبكة ويب أكثر أمانا دعوى قضائية ضد شركة "أبل" لحثها على حذف "تلغرام" من متجر التطبيقات الخاص بها، بحجة أنه يتم استخدامه كمنصة لنشر الآراء العنيفة والمتطرفة.