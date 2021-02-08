في حادثة هي الأندر في العالم... امرأة تحمل بعد أسابيع حملا إضافيا... صور

أنجبت أم بريطانية توأما بفارق ثلاثة أسابيع في ظاهرة هي الأندر في العالم تدعى الحمل الإضافي أو الحمل على حمل.

وحملت ريبيكا روبيرتس البالغة من العمر 39 عاما بطفلتها روزالي في الوقت الذي كانت فيه حاملا بطفلها نواه، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم تتوقع المرأة نهائيا حملها بتوأم فالفحوصات لم تظهر أي دلائل لوجود جنين ثان، وقالت روبيرتس: "لم أكن أعرف أبدا أنه من الممكن أن تحمل المرأة مرة أخرى أثناء الحمل".

وأنجبت روبيرتس طفليها في شهر سبتمبر/أيلول 2020 عن طريق عملية قيصرية وذلك بسبب مشكلة في الحبل السري لدى المولودة روزالي، ومن الملاحظ أن المولود نواه كان حجمه ضعف حجم روزالي عند الولادة.

وبالنسبة لسبب حدوث هذه الظاهرة النادرة، قال الأطباء، إن عقارًا للخصوبة كانت تتناوله من الممكن أن يكون قد تسبب لها في إطلاق بويضة أثناء الحمل.