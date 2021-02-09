بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب... دينا الشربيني تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور

عادت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، بعد غياب، وفي أحدث ظهور لها، للاهتمام بلياقتها البدنية مجددًا بعد انقطاع منذ عدة أشهر، بعد أنباء انفصالها عن المطرب المصري عمرو دياب.

وشاركت دينا الشربيني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، عدة مقاطع فيديو مصورة وهي ترفع الأثقال وتلعب رياضة القوة، وعلقت قائلة: "أخيرا رجعنا للرياضة، أفضل بداية ليومي مع أفضل مدربة، أشعر أني في أفضل حالاتي أثناء رفع ودفع الأثقال، استنوني في فيديوهات تانية".

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وتواصل دينا الشربيني استعداداتها لتصوير مسلسل "قصر النيل" من بطولتها وريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

يذكر أنه مؤخراً كثرت الأنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط عدم نفي الثنائي للأمر، في وقت كشفت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، سبب انفصال الاثنين، بعد مقابلتها عمرو دياب قبل يومين في دبي.