"الرجل الذي باع ظهره"...فيلم عربي يشق طريقه إلى الأوسكار

انتزع الفيلم التونسي"الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، مكانة له بين 15 فيلما اختارتها أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وكتبت المخرجة عبر صفحتها على موقع فيسبوك باللغة الإنجليزية "نعم فعلناها.. وصلنا للقائمة المختصرة للأوسكار 2021. شكرا لكل من أحب "الرجل الذي باع ظهره".

الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

يتناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش الفتاة التي يحبها وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشما على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.

إعلان فيلم "الرجل الذي باع ظهره" الفائز بالعديد من الجوائز العالمية وآخرها جائزة أفضل إنتاج دولي مشترك من قبل "أكاديمية الأنوار" الفرنسيةhttps://t.co/n0e6abL37e — Metafora Production (@Metafora_Pro) January 26, 2021

ويتنافس الفيلم التونسي في القائمة المختصرة مع أفلام من إيران وفرنسا ورومانيا والنرويج وتايوان وهونغ كونغ وروسيا وساحل العاج وتشيلي والمكسيك وغواتيمالا وجمهورية التشيك والبوسنة.