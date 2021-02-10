بعد 33 يوما من الاختفاء.. خفر السواحل ينقذون 3 أشخاص لجؤوا إلى جزيرة مجهورة.. صور

ذكرت السلطات الأمريكية أن خفر السواحل الأمريكي أنقذ ثلاثة مواطنين كوبيين بعد أن تقطعت بهم السبل في جزيرة مهجورة في جزر البهاما لما يقارب خمسة أسابيع.

وذكرت السلطات أن الأفراد الثلاث هم امرأة ورجلين، وقد استمر حجزهم في جزيرة أنغيلا كاي 33 يوما، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Trio trapped on deserted Bahamian island for 33 days survived on coconuts https://t.co/H8w0knyPGF pic.twitter.com/2jAosRiyTs — New York Post (@nypost) February 10, 2021

​وقال براندون موراي أحد الضباط في خفر السواحل للصحفيين أنه قد مر وقت طويل جدا على آخر مرة تم فيها إنقاذ أشخاص انقطعت بهم السبل ضمن جزيرة.

وأضاف بأنهم قد شاهدوا هؤلاء الأشخاص يلوحون بعلم داخل تلك الجزيرة خلال قيام خفر السواحل بأحد جولاته الروتينية للمنطقة.

وقد قام خفر السواحل بعدها بتوصيل الماء والطعام للأفراد المحجوزين قبل أن يعودوا في اليوم التالي مع طائرة هليكوبتر لإنقاذهم.

وتم نقل الأفراد بعد إنقاذهم إلى مركز لوار كيز الطبي وهم في حالة صحية جيدة وأخبروا رجال الإنقاذ أنهم قد لجؤوا إلى تلك الجزيرة بعد انقلاب قاربهم.