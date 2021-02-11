بعد أن قامت بزيارته... ياسمين صبري تخطئ في اسم مستشفى أطفال شهير وتثير جدلا

وبحسب موقع "مصراوي"، استقبلت إدارة المستشفى، التابع لجامعة القاهرة، ياسمين صبري استقبالا حافلا، لافتا إلى أن الممثلة قدمت تبرعا ماليا للمستشفى لدعمه في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان.

وأشار الموقع إلى أن ياسمين أبدت "سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة".

إلا أن ياسمين اخطأت في اسم المستشفى على حسابها على "تويتر"، حيث كتبت اسم المستشفى "أبو رواش"، بدلا من اسم المستشفى الصحيح "أبو الريش"، وهو ما التقطه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا بينهم.

شكراً جزيلاً علي استضافتي في مستشفي #ابو_رواش

يارب الشفاء لكل مريض ❤️ pic.twitter.com/PMZtHlVrWg — Yasmine Sabri (@yasminesabri) February 10, 2021

​ففي الوقت الذي انتقد البعض ياسمين واعتبر ما قامت به عملا دعائيا، اعتبر البعض أن هذا خطأ من المسؤول عن صفحتها على تويتر ولا ينفي قيامها بالزيارة، وأن المستشفى بالفعل بحاجة إلى دعم المشاهير والفنانين ورجال الأعمال.