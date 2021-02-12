سعره نحو 1600 دولار... صورة حذاء جديد لهيفاء وهبي تثير تفاعلا على السوشيال ميديا

نشرت صفحة تابعة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على "إنستغرام" صورة لها وهي ترتدي حذاء عالي الساق، يعود لشركة عالمية من توقيع Amina Muaddi ويتميز بكعبه الشفاف الغريب.

وأثارت الصورة المنشورة إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي ومحبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على ذوقها الفريد من نوعه.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Haifa Wehbe Fashion هيفاء وهبي (@haifawehbefashion)

وقامت إحدى المعجبات بتوجيه سؤال بشأن سعر الحذاء الجديد الذي ترتديه وهبي، وجاء الرد فورا وتبين أن سعره يصل إلى 1589 دولارا أمريكيا، ويتوافر بعدة ألوان، الأسود والبترولي والبني المائل إلى البرتقالي.