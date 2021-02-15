خالد يوسف: كورونا عدت ولم أشعر بأي شيء

أعلن المخرج المصري خالد يوسف تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدا أنه أجرى مسحة أخيرة وجاءت نتيجتها سلبية.

وعبر حسابه على موقع "فيسبوك" قال خالد: "بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من كورونا، وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام".

وتابع: "كل عيد حب وأنتم عايشين الحب وحاسين بنعيمه وبعذابه... ده اللي قلته في عيد الحب في السنة اللي فاتت، وكنت وعدت أني أكمل كلامي عنه، وبإذن الله أتمكن من تكملة الكلام عن أعذب وأحلى وأغلى قيمة إنسانية وهي الحب".

وكان خالد يوسف قد نشر من قبل في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي مطمئنا جمهوره قائلا: لم أتمكن من الرد علي الاف الإتصالات والرسائل والتعليقات التي غمرتني بمحبة وود ارجو ان استحقه، ممتن لكم جميعا علي كرمكم في دعمي نفسيا للتغلب علي هذا الفيروس اللعين.

وتابع: واحب أن أطمئنكم انني بخير وليست لدي أي أعراض ولا أشعر بأي شيئ قد طرأ علي صحتي، وسعيد وأنا أقول لكم إن محبتكم وتمنياتكم هي أكبر دافع لي كي أهزم فيروس كورونا ولا اجعله ينتصر علي ارادتي وجسدي

يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف على شاشة السينما كان فيلم"كارما" إنتاج 2018 وشارك في بطولته عمرو سعد وغادة عبدالرازق وخالد الصاوي وماجد المصري.