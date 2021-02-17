الإعلامية العراقية شهد الشمري تدخل القفص الذهبي... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف الذي تم في القاعة الملكية بنادي الصيد وفق دعوة الحفل، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وأظهر مقطع فيديو، قيام شهد الشمري بالرقص على إحدى الأغاني التراثية العراقية مع زوجها، وسط فرحة حضور الحفل، الذي بادروا بتهنئتها وزوجها متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

من جهته نشر فهد زيد، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة جمعته بزوجته شهد الشمري، وهو يقبل رأسها بعد إتمام حفل الزفاف، وكتب تعليقا قال فيه: "سأبقى لك وحدك وعدًا".

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وأعلنت كل من شهد الشمري وخطيبها، عقد القران، عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقيم عقد القران داخل محكمة الأعظمية، وسط التزام بإجراءات احترازية ووقائية.