تكساس.. إنقاذ الآلاف من السلاحف البحرية.. فيديو وصور

أنقذ المتطوعون في ولاية تكساس الساحلية آلاف السلاحف البحرية من المياه المتجمدة والشواطئ خلال العاصفة الشتوية التاريخية، ويعملون بشكل خلاق لإيوائها حيث لا يزال جزء كبير من المنطقة بدون كهرباء.

استقبلت شواطئ تكساس ما يقرب من 4500 سلحفاة بحرية منذ يوم الأحد، وفقًا لتغريدة حساب رسمي تابع لمحمية تكساس للمتنزهات والحياة البرية.

Texas Game Wardens assigned to Cameron county rescued 141 sea turtles from the frigid waters of the Brownsville Ship Channel and surrounding bays. The sea turtles were transported via the PV Murchison, operated by Sgt. Game Warden Duke and B/M Bowers-Vest. pic.twitter.com/LqFBrElTog — Texas Game Warden (@TexasGameWarden) February 17, 2021

تشير درجات الحرارة الباردة المستمرة إلى احتمال وصول المزيد من السلاحف على مدار اليوم، مما يدفع إلى الحاجة إلى الانتقال إلى منشأة تخزين ثالثة، بحسب المدير التنفيذي في المحمية.

They ran out of space at the rescue center, so the local convention center opened its doors to turtle storage. This video was from yesterday afternoon. By the time my mom sent it to me, there were so many more that she said, “there is no empty floor space tonight.” pic.twitter.com/g6Gw7dfIOQ — Lara (@lara_hand) February 16, 2021

ومع اقتراب المزيد من الأحوال الجوية السيئة، فإن المحية تقدر أن السلاحف الأولى الجاهزة للعودة إلى الماء لن يتم إطلاقها حتى يوم السبت.

الجدير ذكره، أن الكائنات ذات الدم البارد معرضة بشكل خاص للطقس القاسي لأنها غير قادرة على تنظيم درجة حرارة أجسامها.

فعندما تنخفض درجات حرارة الماء إلى ما دون 50 درجة تقريبًا، تظل السلاحف البحرية مستيقظة ولكنها تفقد قدرتها على الحركة، وهي حالة تسمى "الصعق البارد" والتي غالبًا ما تؤدي إلى الوفاة بسبب الإصابة أو الجنوح أو الغرق.

وتعتبر جميع أنواع السلاحف البحرية الخمسة الموجودة في تكساس مهددة بالانقراض.