ما الذي يمنع طيور النورس من الطيران في سماء البحرين

تم تصنيف طيور النورس الساحلية في البحرين بأنها "سمينة جداً" لدرجة أنها لم تعد تستطع الطيران، وذلك لأنها باتت تعتمد في تغذيتها على الكميات الكبيرة من بقايا الطعام البشري المرمي على الشواطىء.

وحسبما نشرته صحيفة "ذي إنديبندنت" البريطانية، فإن الطيور أصبحت تفضل تناول بقايا صواني المجبوس، (الطبق الوطني في البحرين)، ويحتوي على الدجاج الحار والأرز المطبوخ بالزيت.

وقال رئيس اللجنة الفنية للمجلس البلدي الشمالي في البحرين، عبد الله القبيسي: "طيور النورس لم تعد تطير لأنها تعاني من زيادة الوزن، يمكننا رؤيتها تسير على الأرض وكأنها تركت العمل وعادت إلى المنزل لتناول طعام الغداء".

وأضاف القبيسي: "إن النوارس باتت معتادة على ذلك لدرجة أنها تتجنب الآن منطقة تغذيتها الطبيعية (البحر)".

ودعا القبيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة تمنع طريقة التخلص من بقايا الطعام غير السليمة، مضيفا: "إن طيور النورس السمينة التي تتجول في الشوارع "تقلل من سمعة الأحياء المحترمة الراقية".

Seagulls feasting on piles of leftover carb-rich Machboos, the national dish of Bahrain, are getting too fat to fly, according to a leading councillor#Bahrain



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وهذه الحالة التي أصابت النوارس مشابهة لما حدث لها في بريطانيا، فقد أدى اعتماد طيور النورس في المملكة المتحدة البريطانية على بقايا الطعام البشري المتخلص منها إلى جذبها إلى الداخل وابتعادها عن البحر بدرجةٍ أكبر، حيث اعتادت النوارس التغذي على بقايا الأطعمة السريعة التي ترمى في الشاطىء.

أما قبل ست سنوات، فقد وجد باحثون في جامعة ليفربول أن الطيور أصبحت تصاب بالتخمة وازداد وزنها زيادة كبيرة إثر تناول كميات كبيرة من بقايا الوجبات السريعة، وقالت الدراسة إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم مشكلاتها الصحية.