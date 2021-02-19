بـ4 لغات... بيان عاجل من "واتسآب" بشأن تحديثها المثير للجدل

أصدر تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب"، أمس الخميس، بيانا عاجلا بأربع لغات، وذلك بعدما أعلن أنه ماض في تحديث سياسة الخصوصية، المثير للجدل، الأمر الذي أثار مخاوف مستخدميه.

وأكد "واتسآب" في 4 نقاط باللغات الإنجليزية والهندية والإسبانية والبرتغالية على أنه "ملتزم بالحفاظ على خصوصية مستخدميه، وأن لا أحد قادر على الاطلاع على الرسائل الخاصة بين الأصدقاء وأفراد العائلة حتى "واتسآب" نفسه".

كما شدد أن تحديثه القادم والمثير للجدل "سيمنح المستخدمين المزيد من المعلومات بشأن ممارسات التطبيق الخاصة بالبيانات، وكذلك المراسلة بين جهات الأعمال وزبائنهم على واتسآب".

وأخيرا أكد "واتسآب" في بيانه، أن مستخدميه سيكون أمامهم الكثير من الوقت لفهم طبيعة التحديث المقبل، قبل أن يتم طرحه رسميا في 15 مايو/ أيار المقبل.

وشدد في تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا شيء يحول بينك وبين خصوصيتك، فالمراسلة مع الأعمال اختيارية، ومحادثاتهم مكتوبة بوضوح على التطبيق، أنت المسيطر".

Nothing comes between you and your privacy. Messaging with a business is optional, and their chats are clearly labeled on the app. You are in control.



For more information, please read: https://t.co/55r1Qxv2Wi pic.twitter.com/HswXxRylHo — WhatsApp (@WhatsApp) February 18, 2021

​وكان تطبيق "واتسآب" أبلغ المستخدمين في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.

وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها "سيغنال" و"تليغرام"، مما جعل "واتساب" يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو/ أيار ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.