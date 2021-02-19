الثلوج تحول سوتشي إلى منتجع بارد وممتع... فيديو

حولت الثلوج المتساقطة في مدينة سوتشي الروسية الشوارع والحدائق والجبال إلى منتج بارد كبير استغله السكان لقضاء نشاطات متنوعة وجميلة.

واستغل سكان المدينة الثلوج الكثيفة بهدف ممارسة هواياتهم بالتزلج في المرتفعات الجبلية وشوارع المدينة وحدائقها، ونشروا المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي.

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واستخدم بعض المواطنين الكلاب بهدف جر عربات التزلج والاستمتاع بالطقس الجميل المترافق مع موجة باردة لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сочи 🏝 Sochi 🏖 Адлер (@i_love_sochi)

وبحسب موقع "كراسنادار ميديا"، تتمتع المدينة عادة بدرجات حرارة معتدلة فوق الصفر في شهر فبراير/ شباط، لكن هذا العام كان مختلفا، حيث ارتدت المدينة السياحية الزي الأبيض في وقت غير متوقع.