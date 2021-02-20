إصابة الفنانة السورية ميادة بسيليس بالسرطان

كشف زوج الفنانة السورية، ميادة بسيليس، أمس الجمعة، عن إصابتها بمرض السرطان، طالبا من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

وقال الملحن السوري، سمير كويفاتي، في تصريحات لموقع "فوشيا" إن زوجته ميادة بسيليس تعاني من مرض السرطان، بعد أن ترددت أنباء في الآونة الأخيرة بشأن مرورها بوضع صحي حرج.

وتمنى كويفاتي لزوجته الشفاء، وطلب من محبيها الدعاء لها لحين تعافيها.

وحرص عدد من الفنانين السوريين على الدعاء لميادة بسيليس بالشفاء بعد إعلان إصابتها بالسرطان، منهم المخرج باسل الخطيب، وعبير شمس الدين عبر منشور على موقع "فيسبوك"، كذلك الحساب الرسمي لإذاعة "فيوز إف إم" السورية على موقع "فيسبوك".

كما تفاعل العديد من مستخدمي "تويتر" مع إصابة ميادة بسيليس بالسرطان، وتمنوا لها الشفاء العاجل.

#ميادة_بسيليس الف سلامة عليكي يارب

القادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب 🙏 — Sarab I.B.R (@SarabIBR1) February 19, 2021

الله يشفيها ويعافيها ، ميادة بسيليس صاحبة الصوت الجميل



الله يشفي كل مريض ويبعده عن الجميع — NAjM 🇦🇷 (@_NajmEddin) February 19, 2021

ويأتي الإعلان عن إصابة ميادة بسيليس بالسرطان بعد وفاة والدها، الذي نعته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بهذه الكلمات: "بابا .. برحيلك من دنيتنا مابقدر ودعك غير بصوتي وترانيمي .. صلّيلي، مع الأبرار والقدّيسين".

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ومن أشهر أغاني ميادة بسيليس "كذبك حلو"، وأحيت العديد من الحفلات في دول ومدن مختلفة حول العالم، مثل سان فرانسيسكو وإسبانيا ومصر وفي "أوبرا دمشق"، كما أنها أدت مقدمات مسلسلات تلفزيونية مثل "بنات العيلة" و"لست جارية".