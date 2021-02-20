إصابة الفنانة السورية ميادة بسيليس بالسرطان

وقال الملحن السوري، سمير كويفاتي، في تصريحات لموقع "فوشيا" إن زوجته ميادة بسيليس تعاني من مرض السرطان، بعد أن ترددت أنباء في الآونة الأخيرة بشأن مرورها بوضع صحي حرج.
وحرص عدد من الفنانين السوريين على الدعاء لميادة بسيليس بالشفاء بعد إعلان إصابتها بالسرطان، منهم المخرج باسل الخطيب، وعبير شمس الدين عبر منشور على موقع "فيسبوك"، كذلك الحساب الرسمي لإذاعة "فيوز إف إم" السورية على موقع "فيسبوك".
كما تفاعل العديد من مستخدمي "تويتر" مع إصابة ميادة بسيليس بالسرطان، وتمنوا لها الشفاء العاجل.
كل الحب ل #ميادة_بسيليس ❤️ https://t.co/PVcrz6Vuz0— Lana Medawar (@MedawarLana) February 19, 2021
#ميادة_بسيليس الف سلامة عليكي يارب— Sarab I.B.R (@SarabIBR1) February 19, 2021
القادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب 🙏
الله يشفيها ويعافيها ، ميادة بسيليس صاحبة الصوت الجميل— NAjM 🇦🇷 (@_NajmEddin) February 19, 2021
الله يشفي كل مريض ويبعده عن الجميع
ويأتي الإعلان عن إصابة ميادة بسيليس بالسرطان بعد وفاة والدها، الذي نعته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بهذه الكلمات: "بابا .. برحيلك من دنيتنا مابقدر ودعك غير بصوتي وترانيمي .. صلّيلي، مع الأبرار والقدّيسين".
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ومن أشهر أغاني ميادة بسيليس "كذبك حلو"، وأحيت العديد من الحفلات في دول ومدن مختلفة حول العالم، مثل سان فرانسيسكو وإسبانيا ومصر وفي "أوبرا دمشق"، كما أنها أدت مقدمات مسلسلات تلفزيونية مثل "بنات العيلة" و"لست جارية".
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