عمرو دياب يشوق جمهوره... رسالة من "الكاب" وسر الرقم 34

شوق الفنان المصري، عمرو دياب جمهوره بأحدث ظهور له في دبي، والتي ظهر فيها داخل أحد حمامات السباحة.

وظهر الهضبة، خلال الصورة، مديرا ظهره، بينما ارتدى كاب (قبعة) يحمل كلمة "شكرا" وهو اسم أغنيته التي صدرت في ألبومه " يا أنا يا لأ". وقال: "قريبا عطر عمرو دياب 34"، وذلك في إشارة لقرب إطلاق عطره.

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يذكر أن عمرو دياب، يستعد لطرح عطره الذي يحمل اسمه خلال الفترة القادمة، حيث انتهى من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية "وأنا معاك"، والتي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان.