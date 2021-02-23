تبرئة سما المصري من سب وقذف ريهام سعيد

نالت الفنانة، سما المصري، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، البراءة من سب وقذف الإعلامية المصرية، ريهام سعيد.

وذكرت تقارير مصرية محلية أنه تم تبرئة سما المصري من تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وإزعاجها باستخدام وسائل الاتصالات.

وقضت المحكمة الاقتصادية في أغسطس/ آب 2020 بحبس سما المصري سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وأمرت بتعويض مدني مؤقت لريهام سعيد قدره 20 ألف جنيه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تخفيف الحكم على سما المصري بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة عليها.

وكان محامي ريهام سعيد قال في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس/ آب 2019 مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ، أن سما المصري وجهت عبارات تحمل سبا وقذفا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

يذكر أن سما المصري صدر ضدها حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع عبر نشر فيديوهات خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يخفف الحكم إلى عامين.