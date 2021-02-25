شائعة وفاتها تهدد الفنانة المصرية صفاء مغربي بالترحيل من كندا...فيديو

ونشرت صفاء عبر حسابها على موقع "فيسبوك" القصة الكاملة لقرار ترحيلها المتوقع يوم 7 مارس/آذار المقبل، موضحة أن سبب ذلك اتهامها بانتحال شخصية ممثلة اسمها صفاء مغربي، (هي نفسها)، مؤكدة أنها راسلت الجهات المعنية بإثباتات من مصر، ولكن اعتبروا أن زوجها المخرج أعدها لها ولم يعترفوا بها.

وأضافت أن الكنديين يقولون: "إن صفاء مغربي ماتت، بسبب إشاعة وفاة سابقة عنها وأني أنا كصفاء جمال مغربي أحمد بدعي أني هي وقد دخلت على اسمها".

وأردفت: "مصدرهم صوري على جوجل يعني بميك آب ولما شافوني كنت لسه والده قيصرية وبدون ميك آب وتعبانة وقالوا مش أنا كشكل ولا سن لأن انا مواليد 1987 وخبر كاتب 1977 اعتمدوا على الأخبار وليس أنا".

وأكدت أنها عانت ظروفا صعبة في مصر دفعتها للرحيل إلى كندا منها مصاريف الدراسة الخاصة بابنها، معقبة: "الأزمة الحقيقة التي دفعتني أيضا للمغادرة إلى كندا، هي المصاريف الدراسية لابني والتي تخطت الـ10 آلاف دولار، لكن في كندا الوضع مختلف تماما لأن الدراسة مجانا".

واختتمت صفاء، قائلة: "أتمني إنقاذي وعدم ترحيلي، لأن مستقبل أولادي ومستقبلي في كندا، من الدراسة للعمل، لكن مصر بلدي ومن الصعب أن أتخلي عنها، لكن من الصعب أن أغادر كندا في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أنه انتشرت أخبار عن وفاة الفنانة الشابة صفاء مغربي في 2 ديسمبر/كانون الأول 2014، وكان أول ظهور للفنانة صفاء مغربي عام 2007، وذلك بمشاركتها النجم نور الشريف في مسلسل "الدالى".