"مكنتش رقاصة قبل كده"... رانيا يوسف تثير الجدل مجددا بتصريح مثير

نشرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، مقطع فيديو لأحد مشاهدها في مسلسل "مملكة إبليس"، أثارت به الجدل بين متابعيها، بعدما كشفت من خلاله عن رأيها في الفرق بين شخصيتها الحقيقية ودورها في المسلسل.

وقالت رانيا يوسف، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، إن الفرق بين رانيا وشخصية حنية، إن رانيا ماكنتش رقاصة قبل كده، فبقت رقاصة في حنية".

وتابعت أن "الفارق الثاني هو أن رانيا أم لبنتين أعمارهما 18 و15 سنة، بينما حنية أم لولد"، موضحة: "الولد اللي جايبينه كبير عليا شوية، خالد أنور".

وأضافت رانيا يوسف أن "شخصية حنية تفكر بشكل عملي، بينما تفكر هي بشكل عاطفي، فيما ترى أن التشابه بينهما كبير، في كونها أم تحرص على مصلحة ابنها وتخاف عليه دائمًا".

حنيه VS رانيا 🔥



(ما بين ودني ومخي في غربال الفتفوته مبتعديش منه)



📺 مسلسل #مملكه_ابليس يعرض من الأحد إلى الخميس على MBC 1



🕕 6 مساء بتوقيت القاهره pic.twitter.com/PijkSuPpNr — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 24, 2021

​يذكر أن مسلسل "مملكة إبليس"، من تأليف محمد أمين راضي، إخراج خالد موسى، ويشارك في بطولته غادة عادل، رانيا يوسف، أحمد داود، محمود الليثي، إيمان العاصي، سلوى خطاب، صبري فواز، محمد جمعة، خالد أنور وأسماء جلال.