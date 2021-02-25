العثور على ثعبان ضخم بطول 4 أمتار داخل إحدى الشقق السكنية في سان بطرسبورغ... فيديو

عثر سكان مدينة سان بطرسبورغ الروسية على ثعبان ضخم من فصيلة "النمر" داخل إحدى الشقق السكنية، بعد أن هجرتها صاحبتها لأشهر بسبب الديون المتراكمة على الشقة.

تم إطعام الثعبان الذي يبلغ طوله أربعة أمتار لعدة أشهر من قبل الجيران في المبنى، وحاولوا العثور على صاحبة الشقة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

ثم توجهوا إلى حديقة "روس بوتريب نادزور" المحلية. هناك اتفقوا مع إدارة الحديقة على تسليم الثعبان لتتم رعايته من قبل المختصين، بحسب ما ذكرت قناة "1tv" الروسية.