الموت يغيب فنانا كويتيا مشهورا

وقام الفنان حسن البلام، بنشر صورة مشاري البلام عبر حسابه الرسمي "إنستغرام"، مرفقا إياها بـ "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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وكان الراحل مشاري البلام قد نشر، مؤخرا، صورة وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.
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لكنه عاد في وقت لاحق وطلب من جمهوره الدعاء له، لأنه أصيب بمرض "كوفيد- 19" وتم نقله إلى مستشفى جابر الأحمد لتلقي العلاج.
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وخلف رحيل البلام حالة من الحزن وسط متابعيه وزملائه من الوسط الفني، الذين نشروا صورا له وهم يستذكرون محطات من إبداعه الفني على مدى عقود.
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ العزيز الخلوق مشاري صالح البلام سائل المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون #الكويت #مشاري_البلام #حسن_البلام #عبدالعزيز_البلام pic.twitter.com/AwN4gkuroe
— طارق العلي (@tareqalali67) February 25, 2021
كما نعت وزارة الإعلانم الكويتية وفاة الراحل مشاري البلام.
وزارة الاعلام الكويتية تنعى الفنان مشاري البلامhttps://t.co/whhq3KGsUx#كونا #الكويت pic.twitter.com/oHnlDYWTDV
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) February 25, 2021
بدأ البلام مسيرة التمثيل في المسلسلات التلفزيونية عام 1998، من خلال مسلسل (دارت الأيام)، الذي حقق المسلسل نجاحا كبيرا وتوالت أدواره وبدأ الحصول على أدوار أكبر وشهرة أكثر وقدم أدوارا مركبة وصعبة مثل دور المريض بالصرع في مسلسل (دروب الشك) وغيرها من الأدوار الهامة المختلفة، (ميزان العدالة) و(الإمبراطور) ومن أهم الأعمال الذي شارك في بطولتها مسلسل (مع حصة قلم)، كما شارك في مسلسل (سامحني خطيت) وهو مسلسل درامي، والكثير من الأعمال التي لا ينساها المشاهد.
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