الموت يغيب فنانا كويتيا مشهورا

وقام الفنان حسن البلام، بنشر صورة مشاري البلام عبر حسابه الرسمي "إنستغرام"، مرفقا إياها بـ "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الراحل مشاري البلام قد نشر، مؤخرا، صورة وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

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لكنه عاد في وقت لاحق وطلب من جمهوره الدعاء له، لأنه أصيب بمرض "كوفيد- 19" وتم نقله إلى مستشفى جابر الأحمد لتلقي العلاج.

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