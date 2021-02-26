ممثل مصري يكشف مفاجأة عن محمد رمضان: أشفقت عليه في بداياته ولا يتواصل معي الآن

أكد الممثل الكوميدي المصري، رضا إدريس، أمس الخميس، أنه أول من اكتشف مواطنه الفنان محمد رمضان، نافيا القصة التي دائما ما يرددها بشأن بداياته الفنية.

وأشار إدريس خلال لقائه في برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم" المشفرة، إلى أنه هو من قدم محمد رمضان إلى الفنان الراحل، سعيد صالح، لكي يشاركة بطولة مسرحيته "قاعدين ليه" من إنتاج 2005، والتي شهدت أول ظهور فني لرمضان.

وعن تفاصيل اكتشافه لمحمد رمضان ، روى رضا إدريس: "فوجئت ذات مرة بممثل بسيط على باب المسرح أصبح اليوم من "أباطرة العصر" بحسب تعبيره، وذهب إلي وقال: "يا عم رضا نحن نعيش على إفيهاتك، أتمنى مقابلة الأستاذ سعيد صالح".

وأردف إدريس أنه شعر بالشفقة على محمد رمضان وقتها، وقرر مساعدته، وقدمه إلى سعيد صالح بشكل جيد، وأضاف أنه كان يساعد رمضان على خشبة المسرح لكي يضحك الجمهور ويتذكره عند مغادرته الصالة.

وأكد رضا إدريس أنه بعدما أصبح محمد رمضان مشهورا أصبح لا يسأل عنه، ودائما ما يردد أن سعيد صالح هو من اكتشفه دون أن يذكر دوره في هذه المسألة، أو يعترف بالصنيع الذي أسداه له.

وتابع إدريس أنه يشعر بالحزن الشديد عندما يسمع محمد رمضان في لقاءاته الإعلامية وهو يردد قصة مغايرة لما حدث في بداية مشواره الفني، قائلا "تصعب علي نفسي عندما أسمع ما يقوله".

وشارك رضا إدريس في العديد من الأعمال الفنية على شاشة التلفزيون والسينما وخشبة المسرح، منها فيلم "الامبراطور" مع أحمد زكي، وفيلم "محامي خلع" مع هاني رمزي، ومسلسل "عائلة الحاجة متولي" من بطولة نور الشريف.

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يشار إلى أن مدير أعمال محمد رمضان نفى أمس الخميس ما تم تداوله أخيرا بشأن انفصاله عن زوجته.

وقال محمود رمضان مدير أعمال وشقيق محمد رمضان، إن الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية عن انفصال شقيقه عن زوجته نسرين أبوالنجا، "غير صحيحة"، مؤكدا أن شقيقه "يعيش حالة من الاستقرار الأسري مع زوجته".