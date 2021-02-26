تركي آل الشيخ يعلق على عرض "بودي جارد": صفقة ناجحة

علق رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ على عرض مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام على منصة شاهد، قائلا: "صفقة ناجحة".

وقال المسؤول السعودي في تغريدة بحسابه على تويتر: "الفنان الكبير الزعيم عادل إمام ترند في عدد من الدول العربية اليوم بسبب مسرحية بودي جارد".

واعتبر آل الشيخ عرض المسرحية "صفقه ناجحة بين الترفيه وشاهد"، مضيفا أنها "لن تكون الأخيرة والقادم أجمل".

الفنان الكبير الزعيم عادل امام ترند في عدد من الدول العربية اليوم بسبب مسرحية بودي جارد التي اعتبرها صفقه ناجحه بين الترفيه وشاهد ولن تكون الاخيره والقادم اجمل 👍❤️🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 26, 2021

وتصدرت مسرحية بودي جارد، للفنان المصري عادل إمام، محركات البحث، بعد عرضها على المسرح منذ 22 عاما.

وخطفت المسرحية أنظار مستخدمي شبكات التواصل، وتصدرت محركات البحث بعد إعلان عرضها عبر منصة "شاهد" حيث حصلت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرضها.

وكان الزعيم عادل إمام، توقف عن عرض مسرحية بودي جارد عام 2010، بعد عرضها لمدة 11 موسما متواصلا منذ عام 1999.

ومنذ 11عاما، ظلت المسرحية حبيسة الأدراج، رغم المفاوضات بشأن عرضها، إلا أنها فشلت في عرضها عبر شاشات التلفزيون مع المنتج الراحل سمير خفاجي للمبالغة في بيعها بسعر كبير للقنوات.