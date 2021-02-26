بعد حادث السيارة... عمرو أديب يبدأ برنامجه بالحديث عن قانون الشهر العقاري... فيديو

استهل الإعلامي المصري، عمرو أديب، برنامجه "الحكاية"، اليوم الجمعة، في أول ظهور له على شاشته بعد تعرضه لحادث سير، بالحديث عن قانون الشهر العقاري.

ولم يتطرق أديب في بداية الحلقة إلى حادث السيارة الذي تعرض له قبل أسبوع، وأصيب على إثره بكدمات.

وقال أديب: "دائما البداية من الأخبار، الأخبار المهمة، موضوع الشهر العقاري، يجب أن يعلم كل مواطن في مصر أن ليس هناك حارة سد".

عمرو أديب: موضوع الشهر العقاري.. لازم يعرف كل مواطن إن مصر مفيهاش حارة سد.. والناس عندها حق#MBCMASR

أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/ls6dyrnyPa pic.twitter.com/3szXkdt6he — الحكاية (@Elhekayashow) February 26, 2021

عمرو أديب: لازم الضغط يتشال من على الناس ونتناقش ونتكلم ونشوف الحل.. المهم المواطن يستريح#MBCMASR

أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/ls6dyrnyPa pic.twitter.com/ph7ju3voq2 — الحكاية (@Elhekayashow) February 26, 2021

و​أثارت التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الشهر العقاري في مصر جدلا بين المواطنين في البلاد.

وتم نشر هذه التعديلات في الصحيفة الرسمية، ومن المفترض أن يتم العمل بها بداية من 4 مارس/ آذار المقبل.

وهذا ليس قانونا جديدا قائما بذاته كما يعتقد البعض، وإنما تعديلات على قانون الشهر العقاري، بإضافة مادة جديدة وهي المادة 35 مكرر، كما أوضح رئيس اتحاد موثقي مصر، وليد فهمي، لصحيفة "المصري اليوم".

وتابع فهمي مشيرا إلى أن هذه التعديلات أقرها مجلس النواب المصري بجلسته العامة في 16 أغسطس/ آب الماضي، على أن يبدأ تفعليها بعد 6 أشهر من تاريخ نشرها بالصحيفة الرسمية في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، أي سيبدأ تاريخ سريانها وتفعليها في 4 مارس المقبل.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الدكتور ياسر منير، لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" المصرية أنه "لم يتم تنفيذ هذه التعديلات الجديدة من دون لائحة تنفيذية، وهي التي لم تصدر بعد"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية.

وبموجب هذا التعديل التشريعي الجديد، سيتم منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار، كما أنه لن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم سوى لـ5% فقط من عقارات مصر، وهي النسبة المسجلة رسميا في الشهر عقاري حتى الآن، كما أوضح وليد فهمي.

وأوضح رئيس اتحاد موثقي مصر أن نسبة الـ95% غير المسجلة لن تتمكن من توصيل ونقل المرافق العامة إلا بعد أن يتم تسجيل العقار بصورة رسمية.