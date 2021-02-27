صحيفة: بفضلات الإنسان... تدفئة آلاف المنازل في لندن قريبا

ذكرت صحيفة "جارديان" أن الآلاف من المنازل الواقعة جنوب غربي لندن قد تتم تدفئتها قريبا بفضلات الصرف الصحي المحلية.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هذه الخطوة جزء من أول مخطط لتدفئة إحدى مناطق لندن بفضلات الإنسان.

وتأمل شركة "ثيمز ووتر" في استخدام الحرارة الناتجة عن معالجة فضلات الإنسان من خلال وحدة معالجة في منطقة كينغستون في تدفئة ما يزيد عن ألفي منزل جديد.

ووصفت كارولين كير رئيسة مجلس كينغستون، مخطط تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة بأنه خطوة "رائدة" للمساعدة في جعل المنازل في كينغستون من أكثر المنازل حفاظا على البيئة.

وأضافت: "هذه هي المرة الأولى في إنجلترا وتظهر أننا جادون بشأن تقليل انبعاثات الكربون في المنطقة. أنها فرصة حقيقية ليكون لدينا جرأة وطموح من أجل الأجيال القادمة".

من جانبها قالت سارة بنتلي، الرئيس التنفيذي للشركة: "تعتبر الحرارة المتجددة من شبكة الصرف الصحي مصدرا رائعا، لذلك من الضروري أن نكون لاعبا رائدا في الاستفادة من إمكانية طاقة الفضلات".

ويمكن توسيع مخطط تدفئة المنطقة بحيث تصل البنايات العامة والتجارية في وسط مدينة كينغستون.