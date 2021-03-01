"أكثروا من الدعاء له"... شقيقة أحمد مكي تكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

كشفت مصادر في نقابة المهن التمثيلية، في مصر، آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقها الممثل المصري أحمد مكي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، عن مصدر في نقابة المهن التمثيلية، أن "الحالة الصحية لمكي، تتحسن".

ولفت المصدر إلى أنه تواصل، أمس، مع إيناس مكي شقيقة أحمد و"أكدت أن حالته تتحسن للأفضل يوما بعد يوم، ومن المقرر أن يُجري مسحة كورونا خلال الساعات المقبلة للتأكد من الشفاء من كورونا قبل العودة لتصوير مسلسل الاختيار 2".

وأظهرت مسحة كورونا التي أجراها، الأسبوع الماضي، إصابته بالفيروس، ودخل في عزل منزلي، ويخضع لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة.

ومن جهتها أعربت إيناس في تصريحات لموقع "الوطن" المصري، عن دهشتها، من تداول أخبار عبر المنصات الإلكترونية، بشأن معرفة مصدر عدوى شقيقها بالفيروس، مشددة على أن "هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة".

وقالت: "أحمد مكي، لا يعرف مصدر العدوى حتى الآن".

وطالبت إيناس جمهور مكي "بالإكثار من الدعاء له بالشفاء وتخطي تلك الأزمة الصحية بسلام".